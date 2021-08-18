Mustafa Ceceli'den 'tükürük'le gündeme gelen Irmak Arıcı için flaş açıklama
Mustafa Ceceli “Mühür” şarkısında düet yaptığı Irmak Arıcı’nın karıştığı 'tükürük' skandalıyla ilgili konuştu.
Mustafa Ceceli önceki akşam Dilan Polat’ın doğum günü partisine katıldı. Mühür adlı şarkısında birlikte düet yaptıkları genç şarkıcı Irmak Arıcı'nın trafikte tartıştığı bir kişiye tükürmesi, üst üste hakaretler savurması ve daha sonra da çıktığı bir konserde şarkı söylemeyip dakikalarca ayakta beklemesiyle topladığı tepkilere ilişkin gazetecilerin sorduğu soruları yanıtsız bırakmadı. Ceceli, Arıcı'nın yaptığı hareketlerin yanlış olduğunu, bu yanlışları da ancak müzikle aşacağını ifade etti.
"Yaptığı şeyi savunmuyorum, savunulacak bir tarafı yok"
Şarkıcı, trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tüküren Arıcı için şöyle dedi:
“Yaptığı hareketin ne kadar yanlış olduğunu eminim ki kendisi de zaten biliyor. Yaptığı şeyi savunmuyorum, savunulacak bir tarafı yok. Onun da bunu aşması için müziği kullanması gerekir. Zamanla bunu aşacağını düşünüyorum.”
İrem Derici , Ceceli'nin açıklamasına 'Ne alaka' der gibi baktı
Ceceli'nin bu açıklaması esnasında yanında olan arkadaş ünlü şarkıcı İrem Derici, bu açıklama esnasında, Ceceli'nin yüzüne şaşkın bir ifadeyle bakmaktan kendini alamadı. Derici'nin bu bakışları sosyal medyada 'tükürük skandalının müzikle nasıl aşılacağına anlam veremediği' yönünde yorumlandı.