Mustafa Ceceli paylaştı! İşte Selin İmer ile düğününden ilk fotoğraf
Şarkıcı Mustafa Ceceli, 2017'de evlendiği Selin İmer'le düğününden ilk kareyi paylaştı.
2. Sayfa programına katılan Mustafa Ceceli özel hayatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ceceli, 2 yıldır ayrıntılarını sır gibi sakladığı düğününden ilk kez bir kare paylaştı.
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Ceceli'nin, 10 Temmuz 2017'de evlendiği sosyetik güzel Selin İmer'le düğününden ilk kareyi 2. Sayfa aracılığıyla ilk kez ekranlara getirildi.
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2 yıl önce basına kapalı gizli saklı evlenen Mustafa Ceceli düğünü ile ilgili bilinmeyenleri anlattı.
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Mustafa Ceceli, Selin İmer'le teknede evlendiklerini itiraf etti.
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