Mustafa Ceceli paylaştı! İşte Selin İmer ile düğününden ilk fotoğraf

Mustafa Ceceli paylaştı! İşte Selin İmer ile düğününden ilk fotoğraf

Şarkıcı Mustafa Ceceli, 2017'de evlendiği Selin İmer'le düğününden ilk kareyi paylaştı.

Mustafa Ceceli paylaştı! İşte Selin İmer ile düğününden ilk fotoğraf - Sayfa 1

2. Sayfa programına katılan Mustafa Ceceli özel hayatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ceceli, 2 yıldır ayrıntılarını sır gibi sakladığı düğününden ilk kez bir kare paylaştı.

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Mustafa Ceceli paylaştı! İşte Selin İmer ile düğününden ilk fotoğraf - Sayfa 2

Ceceli'nin, 10 Temmuz 2017'de evlendiği sosyetik güzel Selin İmer'le düğününden ilk kareyi 2. Sayfa aracılığıyla ilk kez ekranlara getirildi.

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Mustafa Ceceli paylaştı! İşte Selin İmer ile düğününden ilk fotoğraf - Sayfa 3

2 yıl önce basına kapalı gizli saklı evlenen Mustafa Ceceli düğünü ile ilgili bilinmeyenleri anlattı. 

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Mustafa Ceceli paylaştı! İşte Selin İmer ile düğününden ilk fotoğraf - Sayfa 4

Mustafa Ceceli, Selin İmer'le teknede evlendiklerini itiraf etti. 

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