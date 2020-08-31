Mustafa Ceceli nefes alamadım dedi! Yaşadıklarını anlattı
Sevilen sanatçı Mustafa Ceceli önceki akşam eşi Selin İmer ile birlikte önceki akşam Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı.
Ceceli çifti baş başa Boğaz'a karşı akşam yemeği yedi. Çıkışta objektiflere poz veren ikili, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.
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Antalya konserinde bir şarkısını sahnede maske ile seslendirdiği açıklayan Ceceli, basın mensuplarına yaşadıklarını anlattı.
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Nefes alamadım resmen: 39 yaşındaki Ceceli, "Antalya'da sahnede normalde maske takmam zorunlu değil ama 'Bir şarkı takayım, bakalım nasıl olacak' dedim. Nefes alamadım resmen" dedi.
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Ardından çift, araçlarına geçerek evlerinin yolunu tuttu.
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