Mustafa Ceceli Levent Yüksel itirafıyla olay oldu! Beni sahneden kovdu

"Levent Yüksel beni kovdu": O döneme ait anısını anlatan Yüksel, “Bir gün Levent Yüksel beni şarkı söylemek için çağırdı ve şarkının ardından bana kovulduğumu söyledi. Ben de ilk olarak ne demek istediğini anlamamıştım. Sonrasında ise artık seni burada tutamayız ve önünde uzun bir yol var” dedi.