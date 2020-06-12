Mustafa Ceceli Levent Yüksel itirafıyla olay oldu! Beni sahneden kovdu
Şarkıcı Mustafa Ceceli, yakın arkadaşı Sinan Akçıl'ın Piyanist programına katıldı. Ceceli, burada yaptığı itirafıyla gündeme oturdu.
Mustafa Ceceli, meslektaşı Sinan Akçıl'ın Piyanist programına katıldı. Bir dönem Levent Yüksel ve Sezen Aksu'nun arkasında çalıştığını belirten başarılı şarkıcı hayatının dönüm noktalarından bahsetti.
"Levent Yüksel beni kovdu": O döneme ait anısını anlatan Yüksel, “Bir gün Levent Yüksel beni şarkı söylemek için çağırdı ve şarkının ardından bana kovulduğumu söyledi. Ben de ilk olarak ne demek istediğini anlamamıştım. Sonrasında ise artık seni burada tutamayız ve önünde uzun bir yol var” dedi.
"Hedefim Tarkan'a aranje yapmaktı": Sezen Aksu ile çalıştığı dönemleri paylaşan Ceceli, “Sezen Aksu gibi birinin arkasında müzik hayatıma devam ederken gerçekten çok mutluydum ama bir gün şarkı listesinde kendi adımı gördüm ve Sezen Aksu'yla beraber ilk kez “Unutamam” şarkısını söyledik.
Ve sonrasında ise Sezen Aksu bana, ‘sana albüm yapalım ama kuş yuvadan uçar gider’ dedi. Benim ise o dönem hedefim Tarkan'a aranje yapmaktı” ifadelerini kullandı.