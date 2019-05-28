Mustafa Ceceli Erdoğan'ın iftar yemeğine zorla girmeye çalıştı

Şarkıcı Mustafa Ceceli olaylı boşanma davasının ardından yine gündemde. Eski eşi Sinem Gedik ile İntizar'ın izinsiz elde edilmiş görüntülerini çocuğunun velayet davasında kullanmakla suçlanan sanatçı, son hareketiyle bir kez daha konuşuldu.