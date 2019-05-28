Mustafa Ceceli Erdoğan'ın iftar yemeğine zorla girmeye çalıştı
Mustafa Ceceli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanatçılara verdiği iftar programına davetli olmadığı halde zorla girmeye çalıştığı iddia edildi.
Şarkıcı Mustafa Ceceli olaylı boşanma davasının ardından yine gündemde. Eski eşi Sinem Gedik ile İntizar'ın izinsiz elde edilmiş görüntülerini çocuğunun velayet davasında kullanmakla suçlanan sanatçı, son hareketiyle bir kez daha konuşuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dolmabahçe’de düzenlediği iftar yemeği programına pek çok ünlü isim katıldı. Sanatçı ve sporcular iftar programında buluştu. Davet edilmeyenlerin arasında Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer’de vardı.
Davet edilmemesine rağmen programa gittikleri fakat alınmadıkları ve kapıdan geri çevrildikleri iddia edildi. TV100'de yayınlanan 'Duymadık Demeyin' isimli programda konuşan Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, şunları söyledi:
O kapıdan birebilmen mümkün değil
“Gerçekten davet edilmedilerse ister Mustafa Ceceli ol, ister Mehmet Ceceli ol hiç fark etmez. O kapıdan girebilmen mümkün değil. 29 Ekim 2017 yılındaki Cumhuriyet resepsiyonuna davet edilmediklerini biliyoruz.