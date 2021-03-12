Muş'ta uyumak için odaya gitti neye uğradığını şaşırdı! Ateş topu geldi
MUŞ'ta 38 yaşındaki Namık Kandemir, gece uyumak için odaya gittiği sırada hayatının şokunu yaşadı.
Muş’ta yaşayan, evli ve 2 çocuk babası Namık Kandemir, gece saatlerinde evinin penceresinden gökyüzünü izliyordu. Kandemir, ateş parçasının karla kaplı araziye düştüğünü fark etti.
110
Tedirgin olan Kandemir, sık sık haberlerde izlediği gök taşı olaylarından birinin olabileceğini tahmin etti.
210
Kandemir, bir süre sonra araziye gidip, incelemelerde bulundu.
310
Arazinin bembeyaz kar örtüsüyle kaplı olması nedeniyle kara saplı taş parçalarını toplayan Kandemir, alıp, evine götürdü.
410