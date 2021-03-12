BIST 1.558
DOLAR 7,58
EURO 9,04
ALTIN 416,58

Muş'ta uyumak için odaya gitti neye uğradığını şaşırdı! Ateş topu geldi

Demirören Haber Ajansı

MUŞ'ta 38 yaşındaki Namık Kandemir, gece uyumak için odaya gittiği sırada hayatının şokunu yaşadı.

Muş'ta uyumak için odaya gitti neye uğradığını şaşırdı! Ateş topu geldi

Muş’ta yaşayan, evli ve 2 çocuk babası Namık Kandemir, gece saatlerinde evinin penceresinden gökyüzünü izliyordu. Kandemir, ateş parçasının karla kaplı araziye düştüğünü fark etti.

110
Muş'ta uyumak için odaya gitti neye uğradığını şaşırdı! Ateş topu geldi

Tedirgin olan Kandemir, sık sık haberlerde izlediği gök taşı olaylarından birinin olabileceğini tahmin etti.

210
Muş'ta uyumak için odaya gitti neye uğradığını şaşırdı! Ateş topu geldi

Kandemir, bir süre sonra araziye gidip, incelemelerde bulundu. 

310
Muş'ta uyumak için odaya gitti neye uğradığını şaşırdı! Ateş topu geldi

Arazinin bembeyaz kar örtüsüyle kaplı olması nedeniyle kara saplı taş parçalarını toplayan Kandemir, alıp, evine götürdü.

410