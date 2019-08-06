Muş'ta nehirde boğulan çocuklar! Piknikteki neşeli halleri dikkat çekiyor
MUŞ Malazgirt'te nehirde boğulan 4 çocuğun piknikte çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Facia öncesi Kur'an kursu öğrencilerinin neşeli halleri dikkat çekiyor.
Malazgirt ilçesi Beşçatak köyünde 3 Ağustos günü, Kur'an kursunda eğitim gören 41 çocuk, köy imamı F.Ö. eşliğinde Murat Nehri kıyısına pikniğe gitti. Piknik sırasında çocuklardan bazıları, serinlemek için nehre girdi. Bu sırada 5 çocuk, akıntıya kapıldı.
3 çocuk kurtarılamadı
Çığlıklar üzerine gelen köylüler, suya girip, çocuklardan Muhammed Demir (10), Ruhat Burukanlı (12), İlhami Demirbilek (12) ve Boran Yıldırım'ı (12) bularak nehirden çıkardı. Malazgirt Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuklardan Boran Yıldırım'ın kalbi yeniden çalıştırıldı, diğer 3 çocuk ise kurtarılamadı.
Yan yana toprağa verildiler
Nehirde kaybolan Taner Güven (10) için arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalar sonucu aynı gün saat 20.30 sıralarında Taner Güven'in de cansız bedenine ulaşıldı.
Yapılan otopsi sonrası 4 çocuğun cenazesi köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.