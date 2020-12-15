Muş'ta kimsenin cesaret edemediği işi yapıyorlar! İnsanlar yaptıklarına inanmıyorlar

7 gün 24 saat: Bulundukları ortamı sürekli dezenfekte ettiklerini ve kendileri için gereken tüm önlemleri aldıklarını söyleyen 2 çocuk annesi Semra Demir, "Covid- 19 salgınının başladığı ilk günden beri, 7 gün 24 saat esasına uygun bir şekilde görevimizin başındayız. Kontrollü bir şekilde hizmetlerimizi yapıyoruz." dedi.