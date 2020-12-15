Muş'ta kimsenin cesaret edemediği işi yapıyorlar! İnsanlar yaptıklarına inanmıyorlar
MUŞ'ta koronavirüsten hayatını kaybedenlerin cenaze işlemlerini yapan gassallar yapılan işlemleri anlattılar.
Muş Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan gassallar, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri için uyguladıkları işlemleri anlattı.
Yaşama veda ettikten sonra son yolculuklarına uğurlanan insanları tertemiz yıkayıp, kefenleyerek yakınlarına teslim eden gassallar, büyük bir risk aldıkları koronavirüs döneminde de aynı görevi yerine getiriyor.
Alınan tedbirler: Kimsenin yapmaya cesaret edemediği bir mesleğin mensupları, koronavirüs döneminde hayatını kaybedenlerin yıkama işlemlerini tek kullanımlık koruyucu tulum, siperlik, maske ve eldivenlerle gerçekleştiriyor.
7 gün 24 saat: Bulundukları ortamı sürekli dezenfekte ettiklerini ve kendileri için gereken tüm önlemleri aldıklarını söyleyen 2 çocuk annesi Semra Demir, "Covid- 19 salgınının başladığı ilk günden beri, 7 gün 24 saat esasına uygun bir şekilde görevimizin başındayız. Kontrollü bir şekilde hizmetlerimizi yapıyoruz." dedi.