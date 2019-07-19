Muş'ta ilk kez organ bağışlandı! 3 kişiye can oldu

"Ayetten hareket ettik"

"Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur' ayetinden hareket ettik. Bu ayetin ışığında annemin 2 böbreğini, karaciğerini bağışladık. Bu organlar hangi hastaya gidecek onu bilmiyorum, organ nakli gerçekleşen hastamızdan tek ricam anneme dua etmeleridir" dedi.