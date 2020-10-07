Muş'ta ilk defa ekimi yapıldı! Çiftçiye yeni gelir kapısı olacak

Hasatla ilgili bilgi veren Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi Müdürü Recep Mergen, bu yıl çerezlik ay çekirdeği ekimi yaptıklarını ve Muş’ta ilk defa bin 500 dekar alanda sulu olarak çerezlik ay çekirdeği yetiştiriciliğine başladıklarını söyledi.