Muş'ta ceviz ağacından yapılan asırlık beşikte 4 kuşak büyüdü!

"Yeni doğan bir bebek olduğunda istiyorlar"

Beşiğin, mahallede yeni doğan bebekler için de istendiğini ifade eden Murat Aydın, "Beşiğin bizde maddi değeri olmasa da manevi ve kültürel değeri çok yüksektir. Özellikle manevi değeri yüksek olan bu beşiğimiz, bir tarih açısından önemlidir. Dedemizin, babamızın kaldığı bir beşiktir. Kendim dahil, bu beşik içerisinde ninniler söylenilerek büyütüldüm. Mahallemizde yeni doğan bir bebek olduğu zaman, bu beşiği bizlerden istiyorlar. Biz beşiğimizi onlara da veriyoruz. Çocuklarını bu beşik içerisinde büyütüyorlar" diye konuştu.