Muş'ta boğularak ölen 4 çocuğun son görüntüleri ortaya çıktı!

Nehirde kaybolan Taner Güven (10) için arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalar sonucu aynı gün saat 20.30 sıralarında Taner Güven'in de cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan otopsi sonrası 4 çocuğun cenazesi köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.