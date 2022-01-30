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Muş'ta 600 nüfuslu köy kara gömüldü! Açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar

İhlas Haber Ajansı
Muş'ta 600 nüfuslu köy kara gömüldü! Açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar

MUŞ'un Yukarıyongalı köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle tek katlı evler kara gömülürken hayvancılıkla uğraşan besiciler ahırlara ve işlerine açtıkları tünellerden ulaşım sağlıyor.

Muş'ta 600 nüfuslu köy kara gömüldü! Açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar

MUŞ merkeze 48 kilometre mesafedeki 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyü etkili olan yağıştan dolayı kara gömüldü.

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Muş'ta 600 nüfuslu köy kara gömüldü! Açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar

100 hane ve yaklaşık 600 nüfuslu köyde kar yağışının yanı sıra tipi ve fırtınanın da etkisiyle köydeki evler, ahırlar ve samanlıklar kara teslim oldu.

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Muş'ta 600 nüfuslu köy kara gömüldü! Açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar

İş makinelerinin giremediği dar sokaklarda kendi imkanlarıyla patika yollar oluşturan köy sakinleri ahırlardaki hayvanlara ulaşabilmek için ise kardan tüneller açtı.

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Muş'ta 600 nüfuslu köy kara gömüldü! Açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar

Çatı ve damlarda biriken karları temizleyen vatandaşlar günün büyük bir bölümünü karla mücadelede kullandıkları küreklerle geçiriyor.

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