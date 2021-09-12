Muş'ta 6 katlı binada yangın; can pazarı yaşandı

Muş'ta can pazarı yaşanan yanın, saat 13.00 sıralarında, İstasyon Caddesi üzerinde, bir özel eğitim kursunun da içinde bulunduğu 6 katlı binanın arka kısmında çıktı. Klima motorlarının olduğu bölgede kartonların tutuşmasıyla çıktığı iddia edilen yangını görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.