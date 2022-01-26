Muş'ta 1 metre kar hayatı felç etti! Evler kara gömüldü: Sabahtan akşama kadar atıyoruz ama bitiremiyoruz
MUŞ’ta yoğun kar yağışı nedeniyle tek katlı evler kara gömülürken, kar kalınlığının 1 metrenin üzerine çıktığı merkeze bağlı Kale Mahallesi, drone ile havadan görüntülendi.
Türkiye’nin en çok kar yağışı alan illerinin başında gelen Muş’ta, müstakil evler karda kayboldu.
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Kar kalınlığının 1 metrenin üzerine çıktığı merkeze bağlı Kale Mahallesi, drone ile havadan görüntülendi.
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Tek katlı evlerin yer aldığı mahallede kar yağışı nedeniyle evler kara teslim oldu.
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Kartpostallık görüntülerin oluştuğu mahallede, çatılarda oluşan buz sarkıtları 2-3 metre uzunluğuna ulaştı.
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