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Muş'ta 1 metre kar hayatı felç etti! Evler kara gömüldü: Sabahtan akşama kadar atıyoruz ama bitiremiyoruz

İhlas Haber Ajansı
Muş'ta 1 metre kar hayatı felç etti! Evler kara gömüldü: Sabahtan akşama kadar atıyoruz ama bitiremiyoruz

MUŞ’ta yoğun kar yağışı nedeniyle tek katlı evler kara gömülürken, kar kalınlığının 1 metrenin üzerine çıktığı merkeze bağlı Kale Mahallesi, drone ile havadan görüntülendi.

Muş'ta 1 metre kar hayatı felç etti! Evler kara gömüldü: Sabahtan akşama kadar atıyoruz ama bitiremiyoruz

Türkiye’nin en çok kar yağışı alan illerinin başında gelen Muş’ta, müstakil evler karda kayboldu. 

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Muş'ta 1 metre kar hayatı felç etti! Evler kara gömüldü: Sabahtan akşama kadar atıyoruz ama bitiremiyoruz

Kar kalınlığının 1 metrenin üzerine çıktığı merkeze bağlı Kale Mahallesi, drone ile havadan görüntülendi. 

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Muş'ta 1 metre kar hayatı felç etti! Evler kara gömüldü: Sabahtan akşama kadar atıyoruz ama bitiremiyoruz

Tek katlı evlerin yer aldığı mahallede kar yağışı nedeniyle evler kara teslim oldu.

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Muş'ta 1 metre kar hayatı felç etti! Evler kara gömüldü: Sabahtan akşama kadar atıyoruz ama bitiremiyoruz

Kartpostallık görüntülerin oluştuğu mahallede, çatılarda oluşan buz sarkıtları 2-3 metre uzunluğuna ulaştı.

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