Müslüme'nin dedesi babası çıktı! Dede Hasan Yağal, öz oğlu olan Müslüme'nin abisine tecavüz etmiş

Kayınpederim bana tecavüz etti, oğlum da ondan

OdaTV'de yer alan habere göre, Müslüme'nin annesi Sevgi Yağal'ı sorguya aldı. Anne Yağal, sorguda yıllardır kimseye söyleyemediği bir sırrı açıkladı: "Kayınpederim bana tecavüz etti ve erkek çocuklarımdan birisi onun oğlu."