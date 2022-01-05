'Müslümanların sabrını sınıyorlar' diyen Nihat Doğan'dan Maske Kimsin Sen'e sert tepki: Halk artık aptal değil
Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başlanan ‘Maske Kimsin Sen?’ programıyla ilgili Nihat Doğan demediğini bırakmadı.
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Jüri koltuğunda Melis Sezen, Doğu Demirkol, Alican Yücesoy ve Eda Ece'nin oturduğu 'Maske Kimsin Sen?' programı, ilk bölümünden itibaren birçok tartışmaya konu oldu.
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Yarışmadaki maskelerin paganizmi temsil ettiği ve televizyon başındaki çocukları korkuttuğu şikayetleri üzerine, RTÜK programa inceleme başlatıldığını duyurmuştu.
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Flash TV'de yayınlanan ‘Al Sana Haber’ programında yorumcu olarak yer alan Nihat Doğan da, olay yaratan programla ilgili çok konuşulacak sözlere imza attı.
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