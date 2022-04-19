Müslüman oldu Umre'ye gitti Güney Koreli K-Pop Yıldızı Jay Kim pozlarını paylaştı
2019 yılında Müslüman olduğunu açıklayan TraxX grubundan ünlü K-pop yıldızı Jay Kim, Umre'ye gitti. Müslüman olduktan sonra adını Daud Kim olarak değiştiren şarkıcı yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti gündem oldu.
2019 yılında Müslüman olduğunu duyuran Güney Koreli şarkıcı Daud Kim Umre'ye gitti. "Dünyanın en şanslı kişisiyim" açıklaması yapan yıldız, sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaştı.
Güney Koreli şarkıcı Jay Kim, 2019’da Müslüman olduğunu duyurduktan sonra adını Daud Kim olarak değiştirmişti.
YouTube'da Güney Koreli Müslümanların deneyimlerini aktardığı videolarıyla bilinen K-pop yıldızı, Müslüman olduğunu açıklamasından bu yana ilk kez umreye gitti.
Youtube videolarında Mekke ve Medine'yi ziyaret etmek istediğini dile getiren Daud Kim, bu isteğini üç yıl sonra gerçekleştirebildi.