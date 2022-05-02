Müslüman olan Japon akademisyen, İslam dinini tanıtmak istiyor

Kawanishi, kelam ilminin insanlara hitap eden çok güçlü bir silah olduğunu vurguladı. Japonya'da İslam ilahiyatı çalışmak istediğini dile getiren Kawanishi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu açıdan kelam ilmine hakim olma gerekliliğini duydum. İllaki akademisyen olacağım diye bu yolda değilim. Bir Japon olarak Japonya’da ve Avrupa’da İslam ilahiyatı alanında çalışan birisini duymadım. Bu durum benim için çok özel. Bunun tadını çıkarıyorum. Bendeki bakış açısı bana zenginlik katıyor. Allah bana ne sunsa ben razıyım. İleride Japonya'da İslam'ın tanıtımına katkıda bulunup bir kişiyi bile mutlu etsem, ben bundan çok mutlu olurum. Yarın ola hayrola diyerek yaşıyorum."