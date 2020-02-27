Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un hayati tehlikesi devam ediyor uyandırılmadı

Yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan ve tedavisi uyutularak yapılan Muhterem Nur'un önceki gün uyandırılması planlanıyordu. Doktorlar, hayati tehlikesi devam eden sanatçıya yaptıkları tetkik ve testlerin ardından uyandırma işlemini ertelemeye karar verdi.