Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un hayati tehlikesi devam ediyor uyandırılmadı
Rahmetli Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un yoğun bakımda hayati tehlikesi devam ediyor. Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit gibi ünlü isimlerin ziyaret talepleri reddedildi.
18 Şubat tarihinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Muhterem Nur, hala yoğum bakımda tedavi görüyor. Sağlık durumunda bir iyiye gitme görülmeyen Nur'un uyandırılma işlemi de ertelendi.
Yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan ve tedavisi uyutularak yapılan Muhterem Nur'un önceki gün uyandırılması planlanıyordu. Doktorlar, hayati tehlikesi devam eden sanatçıya yaptıkları tetkik ve testlerin ardından uyandırma işlemini ertelemeye karar verdi.
Yeşilçam'ın usta isimleri Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın, Muhterem Nur'u hastanede ziyaret etmek istedi. Ancak enfeksiyon riski nedeniyle sanatçılara ziyaret izni çıkmadı.
Son olarak ise tedavisi uyutularak yapılan Muhterem Nur'un kan değerlerinin normal seviyeye döndüğü öğrenilmişti.