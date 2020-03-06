Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'dan üzücü haber son sağlık durumu
Solunum yolları enfeksiyonu ve böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınan Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu hakkında üzücü haber geldi.
Rahmetli Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, geçtiğimiz haftalarda yoğun bakıma kaldırıldı. İlk olarak yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği tedavisi gören Nur'un sağlık durumunun iyiye gittiği haberleri geliyordu ki son bilgi herkesi yıktı.
İddialara göre, kan değerleri değişen Muhterem Nur solunum ve diyaliz cihazına bağlandı, bilinci kapandı. 87 yaşındaki Nur’un son durumu Gürses hayranlarını da üzdü.
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda akciğerinde sıvı toplanması tespit edilen ve böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz makinesine bağlanan Nur için yoğun bakıma vücut ısısını koruyan özel bir yatak getirtilmişti.
Peki, Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir?
Muhterem Nur, gerçek adı Aysel Kısa Akbaş'tır. Muhterem Nur 31 Aralık 1932 Manastır doğumlu, Türk sinema oyuncusu ve şarkıcıdır. Anne ve babasını tanımayan Nur, "teyze" dediği kadın tarafından büyütüldü. 1942'de, İkinci Dünya Savaşı'nın dehşeti içinden bir kamyonun altında İstanbul'a kaçırıldı ve İstanbul Eyüp'e yerleşti.