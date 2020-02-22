Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'dan kötü haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Eyüp’e yerleştiler. “Teyze”si ona yeni bir nüfus cüzdanı çıkardı ve nüfûsa Muhterem Kısa adı ile kaydedildi. İlkokulu Eyüp’te bitirdi, 14 yaşında yine Eyüp’te bir dokuma fabrikasında çalışma hayatına başladı. Bir subay ile evlendi ve bir oğlu oldu.