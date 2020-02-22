Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'dan kötü haber! Yoğun bakıma kaldırıldı
2013 senesinde vefat eden arabeskin büyük ustası Müslüm Gürses'in eşi Muhterm Nur'dan kötü haber geldi. Muhterem Nur, organ yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldı.
2013 yılında 87 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü şarkıcı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'dan sevenlerine kötü haber geldi. Muhterem Nur, yüksek şekere bağlı olarak organ yetmezliği şikayetiyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
3 gündür hastanenin yoğun bakım ünitesinde yatan Muhterem Nur'un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Arabeskin duayen ismi Müslüm Gürses'de kalp yetmezliği nedeniyle 4 ay boyunca mücadele ettiği hastanede 3 Masrt 2013'te yoğun bakımda hayatını kaybetmişti.
Muhterem Nur Kimdir?
Muhterem Nur, gerçek adı Aysel Kısa Akbaş’tır. Muhterem Nur 31 Aralık 1932 Manastır doğumlu, Türk sinema oyuncusu ve şarkıcıdır. Annesini ve babasını hiç bilmedi. Daha sonra “teyze” dediği bir kadın tarafından büyütüldü. 1942’de, İkinci Dünya Savaşı’nın dehşeti içinden bir kamyonun altında İstanbul’a kaçırıldı.
Eyüp’e yerleştiler. “Teyze”si ona yeni bir nüfus cüzdanı çıkardı ve nüfûsa Muhterem Kısa adı ile kaydedildi. İlkokulu Eyüp’te bitirdi, 14 yaşında yine Eyüp’te bir dokuma fabrikasında çalışma hayatına başladı. Bir subay ile evlendi ve bir oğlu oldu.