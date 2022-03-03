Müslüm Gürses ölümünün 9. yıldönümünde mezarında anıldı işte şarkılarıyla Müslüm Gürses'in hayatı
Arabesk müziğinin unutulmaz ismi Müslüm Gürses, ölümünün 9'uncu yılında arkadaşları ve sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.
Arabesk müziğinin unutulmaz ismi Müslüm Gürses, ölümünün 9'uncu yılında arkadaşları ve sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 3 Mart 2013 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Müslüm Gürses için ölümünün 9'uncu yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.
Sevenleri Müslüm Gürses'i unutmadı: Gürses'i anmak için Zincirlikuyu Mezarlığı'na saatler öncesinden gelen hayranları dua ederek kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu. Aralarında Gürses'e benzerliği ile dikkat çeken hayranlarının da yer aldığı kalabalık, uzun süre ünlü sanatçının kabri başından ayrılmadı.
Mezarı başında andılar: Müslüm Gürses'e benzerliğiyle bilinen Yılmaz Tunç, "Burada Müslüm Baba sevenleriyle her pazar buluştuğumuz gibi buluştuk. Biz de buranın müdavimiyiz artık. Bugün o yüreği güzel Müslüm Baba sevenlerine, dostlarımıza hizmet ediyoruz ve bundan onur duyuyoruz. O bizim kalbimizde ve hiçbir zaman ölmeyecek. Onu yaşamaya ve yaşatmaya elimizden geldiğince çaba sarf edeceğiz, asla unutmayacak ve unutturmayacağız. Müslüm Gürses'e benzemem konusuna girmeyeceğim çünkü Baba tektir ve eşi benzeri yoktur. Çevremdekilerin bana bunu söylemeleri, gösterdikleri nezaketten dolayıdır. Müslüm Baba tektir ve eşi benzeri yoktur, alemin 'Baba' dediği tek adamdır" şeklinde konuştu.
"Müslüm Baba Çay Evi'nin adı için Muhterem Annemizden birebir izin aldım" diyen Tunç, "Çay ocağının adını bu şekilde kullanmamıza izin vermesi, onun gönül güzelliğindendir. Muhterem Anne bize gönlünü açtı, gönlü güzel bir annemizdir. O da her hafta kabre gelip ziyaret ediyordu.