Müslüm Gürses ölümünün 9. yıldönümünde mezarında anıldı işte şarkılarıyla Müslüm Gürses'in hayatı

Mezarı başında andılar: Müslüm Gürses'e benzerliğiyle bilinen Yılmaz Tunç, "Burada Müslüm Baba sevenleriyle her pazar buluştuğumuz gibi buluştuk. Biz de buranın müdavimiyiz artık. Bugün o yüreği güzel Müslüm Baba sevenlerine, dostlarımıza hizmet ediyoruz ve bundan onur duyuyoruz. O bizim kalbimizde ve hiçbir zaman ölmeyecek. Onu yaşamaya ve yaşatmaya elimizden geldiğince çaba sarf edeceğiz, asla unutmayacak ve unutturmayacağız. Müslüm Gürses'e benzemem konusuna girmeyeceğim çünkü Baba tektir ve eşi benzeri yoktur. Çevremdekilerin bana bunu söylemeleri, gösterdikleri nezaketten dolayıdır. Müslüm Baba tektir ve eşi benzeri yoktur, alemin 'Baba' dediği tek adamdır" şeklinde konuştu.