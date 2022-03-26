Müslüm Bergen'den sonra Cem Karaca'nın hayatı film oluyor! Bakın kim oynayacak: Herkesi şaşırtan isim...
Müslüm, Bergen, Dilberay gibi filmden ardından Cem Karaca'nın filminin çekileceği ortaya çıktı. Usta sanatçıyı oynayacak isim herkesi şaşırttı.
Biyografi filmlerine bir yenisi daha ekleniyor. Anadolu rock müziğinin efsane isimlerinden Cem Karaca'nın hayatı film oluyor.
Geçtiğimiz günlerde Selçuk Ural, Barış Manço ve Cem Karaca gibi Türk müziğinin usta isimlerinin hayatının değil de Bergen gibi sansasyonel isimlerin hayatının film olmasını eleştirmişti.
Bergen'in hayatının film yapılmasını doğru bulmadığını ifade eden Ural "Bergen’in bir tane şarkısını sorsam söyleyebilir misiniz?" demişti.
Ural "Peki Barış Manço’nun, Cem Karaca’nın kaç şarkısını söylersiniz? Onların filmi yapılmadı. Türkiye’de şöhret skandal üstünü kurulmuş." ifadelerini kullanmıştı.