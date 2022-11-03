Muslera için yolun sonu! Galatasaray'ın yıldızı resmen bırakıyor: İşte veda tarihi...
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın Dünya Kupası sonrası 'bırakma kararını' resmen açıklayacağı iddia edildi.
2011 yılında transfer olduğu Galatasaray'da sayısız başarıya imza atan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Katar 2022 Dünya Kupası öncesi flaş bir karar almış durumda.
36 yaşındaki başarılı eldiven, 20 Kasım'da başlayacak olan dünyanın en prestijli turnuvası sonrası veda kararını açıklayacak.
FERNANDO MUSLERA'DAN BU KADAR
13 yıldır düzenli olarak formasını giydiği Uruguay Milli Takımı'yla Katar'da boy gösterecek olan Fernando Muslera, 2022 Dünya Kupası sonrası Milli Takımı bırakma kararını açıklayacak.
2022 Dünya Kupası'nın Milli Takım kariyerindeki son turnuva olmasını isteyen başarılı eldiven, turnuvanın ardından resmen veda edecek.