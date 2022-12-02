Musa Orhan davasında şimdi de Farah Zeynep Abdullah... Hapsi isteniyor

Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında savunma yapan Ezgi Mola, Musa Orhan'ı tanımadığını, sosyal medya hesapları ve internet haber sitelerinde okuduğu yorumlardan sonra tweet attığını söyleyerek, "Kadına şiddete yönelik olarak bu ifadeleri kullandım. Tüm basın kanallarında çıkan haberlerde rahmetli İpek Er'in iddiasını doğrulayan adli tıp raporunu görünce, diğer sosyal medya kullanıcıları gibi ben de tabii ki bu durumun üzüntüsünü yaşadım ve üzüntümü sosyal medya hesabımda paylaştım. Benden önce 160 bin küsur bu konuyla alakalı tweet atıldı ve konu Türkiye gündemine girdi