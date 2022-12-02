Musa Orhan davasında şimdi de Farah Zeynep Abdullah... Hapsi isteniyor
Batman'ın Beşiri ilçesinde intihar eden İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'a (25) sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'ya destek olmak için paylaşım yapan Farah Zeynep Abdullah hakkında, Musa Orhan'a 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazdı.
Orhan hakkında Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken, sosyal medyadan yaşananlara tepki yağdı. Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
MOLA'YA CEZA VERİLMİŞTİ
Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın ardından Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında savunma yapan Ezgi Mola, Musa Orhan'ı tanımadığını, sosyal medya hesapları ve internet haber sitelerinde okuduğu yorumlardan sonra tweet attığını söyleyerek, "Kadına şiddete yönelik olarak bu ifadeleri kullandım. Tüm basın kanallarında çıkan haberlerde rahmetli İpek Er'in iddiasını doğrulayan adli tıp raporunu görünce, diğer sosyal medya kullanıcıları gibi ben de tabii ki bu durumun üzüntüsünü yaşadım ve üzüntümü sosyal medya hesabımda paylaştım. Benden önce 160 bin küsur bu konuyla alakalı tweet atıldı ve konu Türkiye gündemine girdi