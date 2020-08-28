Muş 'pes' dedirtti engelli kişinin protez bacağından uyuşturucu çıktı
MUŞ’ta, engelli bir şüphelinin protez bacağı içinde toz halde bulunan uyuşturucu madde 'pes' dedirtti.
Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, engelli bir kişinin protez bacağı içine uyuşturucu sakladığı ihbarı üzerine harekete geçti. Gözaltına alınıp adı açıklanmayan şüphelinin protez bacağında 47,10 gramlık gerçekle karşılaşıldı.
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Yapılan aramada protez bacağa gizlenmiş 47,10 gram metamfetamin bulundu. Şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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