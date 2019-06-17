Mursi'nin şehadetinden sonra Türkiye'den peş peşe mesajlar
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda şehit oldu. Mursi'nin vefatının ardından Türkiye'den peş peşe mesajlar geldi
Fahrettin Altun'dan açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Altun: "Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi, mahkeme salonunda Hakk'a yürüdü. Mekanı cennet olsun, Mısır halkının ve İslam dünyasının başı sağ olsun. "
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu zulüm ve katliamın failleri bunun hesabını er ya da geç bu dünyada da ahirette de verecektir."ifadelerini kullandı.
Binali Yıldırım: Başımız sağolsun
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım "Kardeş Mısır halkı tarafından seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan kıymetli kardeşim Muhammed Mursi'nin şehit olduğunu, büyük bir üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Başımız sağolsun. "
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Darbe onu iktidardan uzaklaştırdı ancak hatırası silinmeyecek. Ümmet dik duruşunu unutmayacak!"