Mürettebatı kaçırılan gemide saldırının izleri
Kamerun’un Douala Limanı’ndan Fildişi sahilinde bulunan Abidjan Limanı’na gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisi korsanların hedefi oldu. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı kaçırılan gemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Türk vatandaşı 10 denizcinin, 13 Temmuz’da akşam saatlerinde meydana gelen olayda korsanlar tarafından rehin alındığı öğrenildi.
Saldırıya uğrayarak mürettebatı kaçırılan geminin içinden fotoğraflar ortaya çıktı.
Fotoğrafların çekildiği radar cihazı ve telsizlerin bulunduğu bölümlere mermi isabet ettiği görüldü.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KAÇIRILAN GEMİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı:"Douala Limanından (Kamerun) Abidjan'a (Fildişi Sahili) gitmekte olan Türk bandıralı bir kargo gemisi 13 Temmuz akşamı Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğramıştır. Saldırı sonucu, Türk vatandaşı olan gemi mürettebatının bir bölümü korsanlar tarafından kaçırılmıştır. Korsanların terk ettikleri gemi Tema Limanına (Gana) çekilmiş olup, kaçırılan vatandaşlarımızın serbest bırakılmalarını teminen Nijerya ve Gana makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.