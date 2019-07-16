Mürettebatı kaçırılan gemide saldırının izleri

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KAÇIRILAN GEMİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı:"Douala Limanından (Kamerun) Abidjan'a (Fildişi Sahili) gitmekte olan Türk bandıralı bir kargo gemisi 13 Temmuz akşamı Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğramıştır. Saldırı sonucu, Türk vatandaşı olan gemi mürettebatının bir bölümü korsanlar tarafından kaçırılmıştır. Korsanların terk ettikleri gemi Tema Limanına (Gana) çekilmiş olup, kaçırılan vatandaşlarımızın serbest bırakılmalarını teminen Nijerya ve Gana makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.