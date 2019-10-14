Murat Yıldırım'ın Ramo dizisinden ilk kötü haber geldi flaş değişiklik endişelendirdi
Kim Milyoner Olmak İster'den ayrılarak yeni bir projeye 'Evet' diyen Murat Yıldırım'ın, Show TV'de yayınlanması beklenen Ramo dizisinde büyük bir değişiklik yaşandı.
Çekimleri Ekim'in ilk haftası başlayan Ramo dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Diziye ünlü bir oyuncunun dahil olduğu öğrenilirken, ani bir kararla da yönetmenin değiştiği öğrenildi.
Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yapımcılığını BKM Film'in üstlendiği ve kadrosunda Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Görkem Sevindik, Cemre Baysel, İlhan Şen, İdil Fırat gibi isimleri barındıran dizinin yeni yönetmeninin kim olduğu ise henüz belli olmadı.
Eski yönetmen neden ayrıldı?: Yönetmen koltuğunda oturan Mustafa Şevki Doğan'ın neden ayrıldığı ise merak konusu oldu. Bu haber, dizinin sevenlerini endişelendirirken ayrıca kadroya ünlü bir oyuncunun daha dahil olduğu öğrenildi.
Yeni transfer Yiğit Özşener: Ramo dizisinin kadrosuna son olarak 'Cesur ve Güzel' dizisinde rol alan Yiğit Özşener de dahil oldu.