Murat Yıldırım'ın Ramo dizisinden ilk kötü haber geldi flaş değişiklik endişelendirdi

Eski yönetmen neden ayrıldı?: Yönetmen koltuğunda oturan Mustafa Şevki Doğan'ın neden ayrıldığı ise merak konusu oldu. Bu haber, dizinin sevenlerini endişelendirirken ayrıca kadroya ünlü bir oyuncunun daha dahil olduğu öğrenildi.