Murat Yıldırım talihsiz bir kaza geçirdi Show TV Ramo dizisinin setini durdurmadı

Koronavirüs salgını sebebiyle erken sezon finali yapan diziler bir bir sete çıkmaya başladı, Murat Yıldırım'ın başrolünde olduğu Ramo dizisi de bu dizilerden biri oldu. Adana'da çekimleri yapılan dizinin setinde ise geçtiğimiz günlerde bir kaza yaşandı.