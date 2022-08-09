Murat Yıldırım 'Aziz' dizisi ile ilgili merak edilen haberi duyurdu! "Bunlar doğru değil"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldırım, "Herkese merhaba, bazı haberler gördüm diziye dönmeyeceğime dair... Bunlar doğru değil. Sevgili Eylem Canpolat kalemini çok beğendiğim ve aynı zamanda sevdiğim bir arkadaşım."