Murat Yıldırım 'Aziz' dizisi ile ilgili merak edilen haberi duyurdu! "Bunlar doğru değil"
Aziz dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım yeni sezonda dizide olmayacağı iddialarını cevapladı. Sezon finali yapan dizinin senaryosunda sorun çıktığı ve bu yüzden ünlü oyuncunun rol almayacağı iddia edilmişti.
Başrolünde birçok ünlü ismin bulunduğu Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aziz geçtiğimiz aylarda sezon finali yapmıştı. Dizinin sezon finali yapmasının ardından ortaya çeşitli iddialar atıldı. Bir süredir Amerika'da olan Murat Yıldırım'ın diziye dönmeyeceğide iddialar içerisinde yer alıyordu. Dizinin yeni sezonuna dair ünlü oyuncudan açıklama geldi.
Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas ve Fırat Tanış'ın başrolünde olduğu Aziz dizisinde senaryo krizi yaşandığı iddia edilmişti.
Dizinin senaristi değişince iddialara göre Murat Yıldırım rahatsız olmuştu. Amerika'dan dönüp dönmeyeceği belli olmadığı söylenen ünlü oyuncu hemen açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldırım, "Herkese merhaba, bazı haberler gördüm diziye dönmeyeceğime dair... Bunlar doğru değil. Sevgili Eylem Canpolat kalemini çok beğendiğim ve aynı zamanda sevdiğim bir arkadaşım."