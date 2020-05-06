Murat Ünalmış paylaşımıyla tepki çekti! ATV Bir Zamanlar Çukurova yıldızı
ATV ekranlarının herkes tarafından ilgiyle izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da başrol oynayan Murat Ünalmış, Instagram hesabından yaptığı paylaşımıyla tepki çekti.
Koronavirüs salgını öncesinde her perşembe ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova'da başrol oynayan Murat Ünalmış, Ramazan ayında sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımıyla takipçilerinin tepkisini çekti.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Demir Yaman karakteri sayesinde sosyal medyada da sıkı takip edilen Murat Ünalmış, Ramazan ayında geçmişten kalan bir fotoğrafını Instagram'a yükledi.
Yemek yediği anda yaptığı paylaşımı ise Ramazan ayında hoş karşılanmadı. Ünalmış'a bir takipçisi, "Ramazanda böyle sofralar paylaşmasanız" yorumunu yaptı.
Takipçisinin yaptığı bu yorum Murat Ünalmış'ı oldukça rahatsız edince yorum yaparak şu soruyu sordu:
"Ne varmış hanımefendi soframızda? Nedir seni rahatsız eden?"