Murat Tokmak kimdir yaşı kaç Masterchef Murat eşi ile aşk pozları
Masterchef Türkiye TV8 ekranlarında heyecan dolu bölümleri ve ilginç 14 yarışmacısı bile başladı. 14 yarışmacından biri de Murat Tokak oldu. Peki çok iddialıyım diye Murat Tokmak Rıfat kimdir, kaç yaşında aslen nereli ve Murat Tokmak'ın eşi Özge Tokmak kimdir, ne iş yapar?
Masterchef Türkiye, TV ekranlarında yepyeni bölümleri ve birbirinden iddialı 14 yarışmacısı ile hızlı başladı. Başarılı 3 jüri tarafından seçilen yarışmacılardan biri de Murat Tokmak oldu. Peki Murat Tokmak kimdir, aslen nereli kaç yaşında ve Murat Tokmak evli mi eşi ve çocukları kim?
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Masterchef Türkiye'nin daha ilk bölümden en çok konuşulan isimlerinden biri Murat Tokmak oldu. 3 juriden de geçer not alan Murat Tokmak 29 yaşında ve yarışmaya Trabzon'dan katılıyor.
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Evli ve 2 çocuk babası olduğunu söyleyen Murat Tokmak, küçüklüğünden beri yemek yapmayı sevdiğini belirtiyor.
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Türkiye'nin ve Trabzon'nun MasterChef'i olmaya geliyorum diyen Murat Tokmak, bunun kendisi için bir tutku olduğunu ifade ediyor.
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