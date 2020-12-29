Murat Övüç'ün cinsel eğilimini eşi 5 yıl sonra öğrenmiş her şeyi itiraf etti
Fenomen Murat Övüç, özel hayatına dair merak edilenleri Mekanın Sahibine Geldik programında anlattı.
Zaman zaman yaptığı açıklamalarla, ünlü isimlere söylediği sözlerle ve çektiği videolarla gündem olan Murat Övüç, Mekanın Sahibine Geldik programına konuk oldu. Övüç, programda anlattıklarıyla tüm dikkatlerine üzerine çekti. İşte Övüç'ün programda anlattığı samimi itirafları...
''Annem Siirtli baban Vanlı. Beş kardeşin en küçüğüyüm. İstanbul’da doğdum ama memleketimle de bağlantımı kesmedim.''
''Güzel bir ailede büyüdüm, babam bütün imkanları sundu bizim için ama biraz cimriydi fazla para harcamayı sevmezdi. Çok parası vardı ama sınırlı verirdi ‘ben nasıl kazandım, siz de öyle kazanacaksınız’ derdi.''
''15-16 yaşlarımda cinsel tercihimin farkına vardım. Bir şey var ama adını koyamıyorum. Aile ataerkil, aileme anlatamıyorum beni çok iyi anlayan bir ablam vardı onunla dertlerimi paylaşıyordum. Zaman geldi artık evlenmem lazım. Bütün akrabalara ne diyeceğiz, 26-27 yaşıma gelmişim bana kız bakıyorlar ben istemiyordum falan…''