Murat Övüç'e hırsızlık şoku! Binlerce doları ve ziynet eşyaları gitti
SİLİVRİ'de lüks bir villaya sahip olan Murat Övüç, hırsızlık şokuyla karşı karşıya kaldı. Övüç, anında polise gitti.
Sosyal medyadaki paylaşımları ve zaman zaman yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Murat Övüç, binlerce dolarından ve ziynet eşyalarından oldu.
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Silivri'de bulunan villasına 7 Kasım Cumartesi günü 21.40'ta gelen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, verandadaki kapının açık olduğunu fark etti.
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Evine giren Övüç, eşyalarının dağıtılmış olduğunu gördü. Övüç'ün ihbarı üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler villada parmak izi araştırması yaptı.
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Övüç'ün polise verdiği ifadesinde 147 bin dolar, 4 adet pırlanta yüzük, 2 adet bilezik ve 4 adet değerli saatin çalındığını söylediği öğrenildi.
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