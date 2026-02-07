Murat Övüç'e hapis cezası şoku! İddianame tamamlandı, savunması ortaya çıktı
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Murat Övüç ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Övüç hakkında iddianame tamamlandı. Dosyada yer alan ceza talebi ise gündem oldu. Sürecin ilerleyen günlerde yargıya taşınması beklenirken, dosyanın detayları merak konusu...
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında başlatılan soruşturmada Murat Övüç’le ilgili yeni bir aşamaya geçildi. Tutuklu bulunan Övüç hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak dosyaya eklendi. İddianamede yer alan ceza talebi kamuoyunda dikkat çekti. İşte aldığı ceza...
SORUŞTURMA SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIYLA BAŞLADI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün sanal devriye faaliyetleri sırasında, Övüç’ün başörtüsü taktığı bir videonun sosyal medyada paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.
VİDEODA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR
İddianamede yer alan tespitlere göre, söz konusu görüntüde Murat Övüç’ün siyah ve kırmızı renklerden oluşan bir başörtüsü taktığı, sağ el yüzük parmağındaki yüzüğü ön plana çıkaracak şekilde öz çekim yaptığı ve arka fonda türkü çaldığı kaydedildi.
ÖVÜÇ: MİZAH AMAÇLIYDI, AŞAĞILAMA KASTIM YOK
İddianamede sanık Murat Övüç’ün savunmasına da yer verildi. Övüç, videonun yaklaşık iki yıl önce İstanbul Havalimanı’nda, uçak içinde yolculuk öncesinde çekildiğini belirterek, sanatçı kimliği gereği mizah yaptığını ve takipçilerini eğlendirmeyi amaçladığını ifade etti.