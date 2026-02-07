Murat Övüç'e hapis cezası şoku! İddianame tamamlandı, savunması ortaya çıktı

VİDEODA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

İddianamede yer alan tespitlere göre, söz konusu görüntüde Murat Övüç’ün siyah ve kırmızı renklerden oluşan bir başörtüsü taktığı, sağ el yüzük parmağındaki yüzüğü ön plana çıkaracak şekilde öz çekim yaptığı ve arka fonda türkü çaldığı kaydedildi.