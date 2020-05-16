Murat Övüç şöhret olmadan önce bakın nerede oturuyormuş eski evi basına sızdı
Sosyal medya fenomeni haline gelen Murat Övüç'ün özel hayatı merak konusu oldu. Övüç'ün eski oturduğu evinin görüntüleri basına sızdı.
Sosyal medyada bir anda fenomen haline gelen Murat Övüç, geçtiğimiz hafta Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayımladığı Gör Beni programındaki açıklamalarıyla çok konuşuldu. Hayatına dair samimi itiraflar yapan Övüç, 12 evi, 4 arabası olduğunu söyleyerek ağızları açık bırakmıştı.
Şimdilerde oldukça şahşahalı bir hayat süren Murat Övüç'ün şöhreti eline almadan önceki evi basına sızdı ve herkes merak etti. Şu an oldukça lüks bir evde oturan Murat Övüç, eskiden oldukça mütevazı bir hayat sürüyormuş.
Şu an yaşadığı evindeki göz alıcı lüks eşyaları ve mücevherleriyle dikkat çeken Övüç'ün, üne kavuşmadan önce oturduğu evdeki eşyaların sadeliği gözlerden kaçmadı.
Renkli bir ev dizaynı tercihi olan Övüç'ün şimdiki evi ise oldukça parıltılı eski evi ile hiç alakası yok denebilecek cinsten.