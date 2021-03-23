Murat Övüç 'Pisliksiniz' deyip hakaretler savurmuştu hakkında karar verildi
Murat Övüç, Kim Kardashian'ın sözlerine tepki gösterirken Ermenilere hakaret ettiği iddiasıyla ifade vermişti. Hakkında karar verildi.
Kim Kardashian'ın Ermenileri överken Türkler hakkında söylediklerine sert çıkan Murat Övüç, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermişti. Kim Kardashian sosyal medya hesabından Türklerin Ermenilere soykırım yaptığı yönünde paylaşımlarda bulunması tepki çekmişti.
Kardashian'a tepki gösterenler arasında sosyal medya fenomeni Murat Övüç de yer aldı. Övüç, yaptığı paylaşımda, "Siz Ermeniler pisliksiniz. Sen kimsin benim Osmanlı büyüklerime barbar diyorsun" demişti.
Kardashian'ın sözlerine tepki gösteren Murat Övüç, Ermenilerle ilgili söylemlerinden dolayı bir anda sosyal medya kullanıcılarının hedefi olmuştu.
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade eden Övüç, soruşturma dosyasında bahsedilen videodaki sözleri, ABD'de magazin dünyasının öne çıkan isimlerinden Kim Kardashian'a cevaben söylediğini aktarmıştı.