Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin merak edilenleri paylaştı

Bakan Kurum, NSosyal hesabından, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konuta ilişkin paylaşımında, "Yüzyılın Konut Projesi'ne vatandaşlarımızın ilgisi büyük. Projemize ilişkin birçok soru alıyoruz. En çok merak edilen soruları yanıtladık." ifadelerine yer verdi. Kurum'un paylaşımında, projenin içeriği ve şartları, başvuru ve teslimat süreci, kampanyadan kimlerin faydalanabileceği, kontenjan durumu, ödeme koşulları ve yöntemlerinin bulunduğu 30 soru ve yanıtları yer aldı.