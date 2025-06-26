Murat Kurum: İstanbul’umuzu kimsenin insafına terk etmeyeceğiz
Bakan Murat Kurum, Güngören’de 798 konut ve iş yerinin teslim edildiğini, 1132'sinin temelinin atıldığını açıkladı. İstanbul’u depreme karşı dirençli hale getirmek için kararlılıkla çalıştıklarını belirten Kurum, CHP’yi hizmet üretmemekle eleştirdi. Güngören Millet Bahçesi de törenle açıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Merter Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen "İstanbul'da Büyük Dönüşüm; Güngören'de 1930 Konut ve İşyeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.
“Kim hangi boş işle uğraşırsa uğraşsın, biz üretiriz” diyen Bakan Kurum, tüm engellemelere rağmen Tozkoparan’da kentsel dönüşümün başarıyla devam ettiğini bugün de 798 konut ve iş yerinin teslim edildiğini, 1132 konut ve iş yerinin ise temelinin atıldığını belirtti.
“BU ŞEHRİ DEPREM TEHDİDİNDEN KURTARANA KADAR HEPBİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ”
Bakan Kurum, İstanbul’da kentsel dönüşüm için tıpkı deprem bölgesinde olduğu gibi seferberlik ruhuyla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi: Sizleri deprem tehdidinden kurtarana kadar hep birlikte gece gündüz çalışacağız.
Biz şu anda bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki bir projeyi 11 ilimizde 3 bin 500 şantiyede çalışan işçi, emekçi, mimar, mühendis kardeşimizle birlikte yapıyoruz. Ve oradan edindiğimiz tecrübeyi, birikimi başta İstanbul olmak üzere 81 ilimize yayacağız. İstanbul'da, Anadolu yakasında, Avrupa yakasında yine vatandaşlarımızın oturacağı kiralık konutlar yapacağız. Vatandaşlarımızın bizden beklediği projeleri milletimizle el ele verip 39 ilçede 964 mahallede inşallah yapmaya çalışacağız.