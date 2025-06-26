Murat Kurum: İstanbul’umuzu kimsenin insafına terk etmeyeceğiz

Biz şu anda bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki bir projeyi 11 ilimizde 3 bin 500 şantiyede çalışan işçi, emekçi, mimar, mühendis kardeşimizle birlikte yapıyoruz. Ve oradan edindiğimiz tecrübeyi, birikimi başta İstanbul olmak üzere 81 ilimize yayacağız. İstanbul'da, Anadolu yakasında, Avrupa yakasında yine vatandaşlarımızın oturacağı kiralık konutlar yapacağız. Vatandaşlarımızın bizden beklediği projeleri milletimizle el ele verip 39 ilçede 964 mahallede inşallah yapmaya çalışacağız.