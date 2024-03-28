Murat Kurum İstanbul'da ilk altı ay ve 1 yıl içinde hayata geçirilecek projelerini açıkladı

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, "İstanbul İçin Hızlı ve Sağlam Adımlar, İlk 6 Ay ve 1 Yıllık Acil Eylem Planı Lansmanı"nda konuştu. Ulaşımdan sosyal desteklere, kentsel dönüşümden altyapı faaliyetlerine kadar öncelikli ve acil olan 40 proje, altı ay ve bir yılda tamamlanacak. Bu projeler önümüzdeki beş yılın lokomotif gücü ve ilk büyük atılımları olacak.