Murat Göğebakan eski eşi Sema Bekmez'in ölüm haberi sonrası Murat Kekilli'den şok eden yorum

Murat Göğebakan eski eşi Sema Bekmez'in ölüm haberi sonrası Murat Kekilli'den şok eden yorum
Murat Göğebakan'ın 2000-2011 yılları arasında evli olduğu Sema Bekmez hayatını kaybetmişti. Bekmez'in ölüm haberine Murat Kekilli'nin yaptığı yorum gündeme bomba gibi düştü.
6 yıl önce kanser sebebiyle ölen Murat Göğebakan'ın eski eşi menajer Sema Bekmez geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. . Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez, ünlü sanatçı kanser tedavisi görürken onu aldatması ile gündeme gelmişti.
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Murat Göğebakan, 'Kalbim Yaralı' şarkısını bu ihanet üzerine yazmıştı ve ihaneti öğrenince söyledikleri ile yürekleri sızlatmıştı.
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Murat Göğebakan'ın eski eşi 51 yaşındaki Sema Bekmez’in şeker komasına girerek yaşamını yitirdiği ortaya çıkmıştı.
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Murat Kekilli, merhum Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez'in vefatının ardından gündem olan bir yorumda bulundu.
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