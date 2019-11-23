Murat Evler hırsızlık şüphesiyle gözaltına alındı İpek Tanrıyar'ın eşi
Eski manken İpek Tanrıyar'ın eşi Murat Evler, dün akşam İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerce gözaltına alındı.
Sene içerisinde yaptıkları kına ve düğün törenleriyle adlarından söz ettiren, uzun süre magazin gündemini kına düzenledikleri kına geceleriyle meşgul eden İpek Tanrıyar ve Murat Evler çifti dün akşam şok yaşadı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan isimler arasında eski manken İpek Tanrıyar'ın eşi Murat Evler de vardı.
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İpek Tanrıyar'ın eşi Murat Evler, oto hırsızlık şebekesiyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Evler'in ağır hasarlı araçları ucuza alarak araçları bilgilerini çalıntı lüks araçlara kaydederek satan bir hırsızlık şebekesi ile bağlantısı nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
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