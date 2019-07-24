Murat Eken koltuk değnekleriyle yürüyor Çok Güzel Hareketler'deki halinden eser yok

İlk bölümü 2008 yılında yayınlanan ÇGHB'nin kadrosunda bulunan isimlerden kimileri şu anda yıldızını parlatırken, kimileri de sessizliğe bürünmüş durumda. O dönemlerde kadroda yer alan Murat Eken ise, programın ardından çeşitli projelerde yer almıştı. Ancak uzun süredir sessizliğini koruyan Eken, son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu.