Murat Eken 4 yıllık evliliğine noktayı koydu sessiz sedasız boşandılar

Murat Eken geçtiğimiz günlerde dört yıllık eşi Gizem Önen ile İstanbul Aile Mahkemesinde tek celsede anlaşmalı olarak sessiz sedasız boşandı. Sabah'ın haberine göre, taraflar birbirinden tazminat talebinde bulunmadı. Çiftin, çocukları bulunmuyor.