Murat Eken 4 yıllık evliliğine noktayı koydu sessiz sedasız boşandılar
Murat Eken, 2016 yılında rüya gibi bir düğünle evlendiği Gizem Önen ile sessiz sedasız boşandı. Anlaşmalı boşanma kararı alan ikilinin evliliği son buldu.
Yıllar önce yayımlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla adını duyuran başarılı oyuncu Murat Eken, 4 sene önce görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
Murat Eken geçtiğimiz günlerde dört yıllık eşi Gizem Önen ile İstanbul Aile Mahkemesinde tek celsede anlaşmalı olarak sessiz sedasız boşandı. Sabah'ın haberine göre, taraflar birbirinden tazminat talebinde bulunmadı. Çiftin, çocukları bulunmuyor.
Peki, Murat Eken kimdir?
Murat Eken, 7 Ağustos 1980 tarihinde İstanbul'da doğdu. Vehbi Koç Vakfı Koç Özel Lisesi'ni bitirdikten sonra New York'ta bulunan Rensselaer Polytechnic Institute'a başladı.
Üçüncü sınıfta Makine Mühendisliği bölümünü yarıda bırakıp Türkiye'ye döndü. Eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar Tiyatro bölümünde devam etti.