Murat Dalkılıç'ın yeni aşkı kesinleşti: El ele yakalandılar!

Daha sonra Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlayan ve evlenmeleri beklenirken 2020'de üç yıllık ilişkisini bitiren Dalkılıç, oyuncu Sitare Akbaş ile sevgili olmuştu. Akbaş ile de sekiz ayın ardından geçen sene yollarını ayıran şarkıcı, Çağla Boz ile kısa bir süre birliktelik yaşamıştı.