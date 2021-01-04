Murat Dalkılıç'ın son hamlesine Hande Erçel'den karşılık geldi bakın ne yaptı
Murat Dalkılıç geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Hande Erçel'i sosyal medya hesabından takipten çıkardı. Erçel, bu hamleyi gördü, karşılık verdi.
Hande Erçel ve pop dünyasının sevilen şarkıcılarından Murat Dalkılıç 3 yıllık ilişkileri son buldu. Geçtiğimiz günlerde ayrılığın üzerinden aylar geçtikten sonra Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile ilişkisinin neden bittiğini itiraf etti. İkilinin bitmiş aşkları yeniden gündeme geldi.
Murat Dalkılıç geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Hande Erçel’i sosyal medya hesabından takipten çıkardı. Sosyal medyada da gündem olan olay sonrası Erçel’den yanıt gecikmedi.
Hande Erçel’de eski sevgilisi Murat Dalkılıç’ı takipten çıkardı. İkili ayrıldıkları zaman arkadaş kalacaklarını söylemişlerdi.
Öte yandan Dalkılıç, ''Kırmızı Nokta'' programında Emel Yalçın'ın konuğu oldu. Son dönemde hakkında birçok iddia atılan Dalkılıç, Erçel ile ayrılıkları ile ilgili de göndermelerde bulundu.