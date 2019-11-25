Murat Dalkılıç'ın romantikliğine Hande Erçel hamlesi çifte kutlama yaptılar
Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'in doğum günü için romantik bir paylaşımda bulununca Erçel, karşılıksız kalamadı.
Bir dönem ayrılan ardından yeniden barışan ikili Murat Dalkılıç ve Hande Erçel ikilisinin aşkı, son sürat devam ediyor. Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde 26 yaşına girdi, Murat Dalkılıç ise sevgilisinin doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı romantikli notlu fotoğrafla kutladı.
Dalkılıç, sevgilisi Erçel ile sarmaş dolaş fotoğrafının altına, "Huzurum, mutluluğum, dostum, dünya güzeli sevgilim... Var ol!" notunu düştü. Dalkılıç'ın paylaşımına kısa sürede beğeni yağarken Demet Akalın, Esra Erol ve Burcu Özberk gibi isimler de kalp emojisi koyarak desteklerini gösterdi.
Sevgilisinin bu romantik hamlesine karşılıksız kalamayan Hande Erçel ise Murat Dalkılıç ile fotoğrafını paylaşarak, hem teşekkür etti hem de 2. yıllarını kutladı.
Hande Erçel, paylaşımına, "Her şeyi paylaşmaya doğum günümle başlamışız, seni seviyorum mutluluğum. 2 ve daha nicelerine" notunu düştü.