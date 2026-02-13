Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya aşkı dolu dizgin! Evlilik sinyali geldi...
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Özgü Kaya'nın ilişkisi hızla ilerliyor! Son olarak birlikte baş başa bir akşam yemeğinde görüntülenen çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerinden ilgi görüyor. İkilinin, Haziran ayında başlayan aşkları doludizgin devam ederken, Özgü Kaya'nın son açıklamaları, evlilikle ilgili iddiaları güçlendirdi.
Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya, sık sık birlikte vakit geçirerek, romantik anlarını sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kuruçeşme'de baş başa bir akşam yemeği yedikleri esnada görüntülenen çift, samimi bir şekilde vakit geçirdi. Ünlü oyuncu, "Yakın zamanda sürpriz bir evlilik var mı?" sorusuna, "Neler olacak bilmiyoruz ama çok güzel bir sürecin içindeyiz," diyerek evlilik sinyalleri verdi.
Özgü Kaya ve Murat Dalkılıç’ın ilişkisi, ailelerinin de onayıyla ilerliyor. Geçtiğimiz dönemde, Dalkılıç ve Kaya'nın aileleri yılbaşı yemeğinde bir araya geldi. Kaya'nın ailesi ve Dalkılıç ailesi tanışarak bir akşamı birlikte geçirdi. Bu buluşmada Murat Dalkılıç gitar çalarak müzikle keyifli bir zaman geçirdi, Kaya'nın babası Ercan Kaya da müstakbel damadına eşlik etti.
Çiftin aşkı sadece sosyal medyada değil, aynı zamanda birlikte çıktıkları tatillerde de kendini gösteriyor. Murat Dalkılıç, sevgilisi Özgü Kaya'nın Ayvalık'ta çekilen dizi setini ziyaret etti. Çift, set arasındaki vakitlerinde eşekle pozlar vererek romantik anlarını takipçileriyle paylaştı. Kaya, paylaşımına “Köyümüzde romantik anlar” notunu düşerek, mutlu anlarını takipçileriyle paylaştı.
Çiftin sosyal medyada paylaştıkları pozlar, birbirine olan sevgilerini bir kez daha gösterdi. Özellikle aynı kıyafetleri giyerek verdikleri pozlar, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı. Dalkılıç, bu özel anları sosyal medya hesabında “Varlığına bin şükür” notuyla paylaştı, adeta aşkını ilan etti. Evlilikle ilgili soruları yanıtsız bırakmayan oyuncu, "Neler olacak bilmiyoruz ama çok güzel bir sürecin içindeyiz" diyerek aşklarının geleceğiyle ilgili önemli bir ipucu verdi.